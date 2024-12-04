صراع العمالقة يتجدد الليلة.. تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر يونايتد

تترقب جماهير كرة القدم، مباراة قمة الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تجمع بين آرسنال ومانشستر يونايتد، على ملعب "الإمارات". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

أرسنال ومانشستر يونايتد

ويأتي أرسنال، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفًا، وتلقى شباك الفريق 14 هدفًا.

بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 13.

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر يونايتد

واجه فريق أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد، في 212 مباراة، نجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في 76 مباراة، مقابل 90 لصالح الجانرز، بينما انتهت 46 مواجهة بالتعادل بينهما.

وسجل لاعبو أرسنال، 334 هدفًا، مقابل 304 لصالح مانشستر يونايتد، ويتصدر وأين روني، ترتيب هدافي مباريات الفريقين بـ 12 هدفًا، ويأتي في الوصافة، ديفيد هيرد الذي مثل الناديين بواقع 11 هدفًا، وثالثًا كل من كريستيانو رونالدو وتييري هنري بعدد أهداف بلغ 9.

ويتفوق نادي أرسنال في القيمة التسويقية، بـ 1.17 مليار يورو، مقابل 854.15 مليون لصالح مانشستر يونايتد، ويتصدر النجم بوكايو ساكا قائمة أغلى اللاعبين بواقع 140 مليون يورو.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - غابرييل ماجالهايس - أليكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي - مارتن أوديغارد - غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - إدوارد نيكيتياه - لياندرو تروسارد.

التشكيل المتولع لـ مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: أماد ديالو - كاسيميرو - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جوشوا زيركيزي - ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ستبث المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD1 المشفرة.

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