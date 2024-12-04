تطورات جديدة بشأن مستقبل عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت

تسيطر حالة من العموض حول مستقبل عمر مرموش، مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم في نادي آينتراخت فرانكفورت، بعد أن برز بشكل ملحوظ مع النسور الألمانية.

وصل عمر مرموش إلى هدفه رقم 17 في هذا الموسم، مع تقديمه 11 تمريرة حاسمة بعد تألقه في مباراة شباك هايدنهايم في الدوري الألماني قبل فترة قصيرة.

لفت أداء الدولي المصري عمر مرموش هذا الموسم انتباه العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، مثل ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ونابولي وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

عمر مرموش يقترب من الرحيل عن أسوار فرانكفورت

ووفقًا لتقرير من "ذا أثلتيك" البريطانية، يبدو أن من المرجح مغادرة عمر مرموش مرموش لناديه آينتراخت فرانكفورت، خاصة مع بقائه لموسمين فقط حسب الوضع الحالي.

عمر مرموش- آينتراخت فرانكفورت

تفضل إدارة فرانكفورت عدم التخلي عن عمر مرموش مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، ولكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، خاصة إذا تقدم عرض جيد.

ويبدو أن سعر عمر مرموش مرموش يتراوح بين 40 و 50 مليون يورو، مما يجعل الأندية الخارجية مهتمة بالتعاقد معه، خاصة مع استمرار تألقه الذي يمكن أن يرفع قيمته في السنوات القادمة.

عمر مرموش الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى



وفي ذات السياق تم اختيار الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، كأفضل لاعب في دوريات الدرجة الأولى الخمس الكبرى خلال شهر نوفمبر الماضي، بفضل أدائه المذهل.

وبحسب ما ذكرته شبكة "هوسكورد" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، تم اختيار عمر مرموش كأفضل لاعب في دوريات الكبار خلال شهر نوفمبر نظرًا للأرقام الهجومية المميزة التي حققها، بغض النظر عن المستوى الفني الذي قدمه.

وقد تمكن عمر مرموش من معادلة رقم اللاعب محمد زيدان مع فريق ماينز في موسم 2006-2007، كأفضل معدل تهديفي للاعب مصري في موسم واحد بالدوري الألماني بواقع 13 هدفًا، الذي سجله زيدان في 15 مباراة مع فريق ماينز.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوز عمر مرموش عدد أهدافه في الموسم الواحد في مسيرته الاحترافية بوصوله إلى 13 هدفًا، بعد أن كان أعلى عدد له من الأهداف في الدوري الألماني الموسم الماضي 2023-2024 هو 12 هدفًا في 29 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت.

وقاد عمر مرموش مرموش فريقه للفوز واقتناص النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة مع بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني، بهدف المنافسة على لقب البطولة حتى نهاية المسابقة المحلية.

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