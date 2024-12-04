متوفر..بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يعاني فريق مانشستر سيتي من تراجع شديد علي صعيد المستوي الفني وعلي صعيد النتائج حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة ويسعي لتحقيق الفوز اليوم للعودة لطريق الانتصارات من جديد.

بث مباشر ماتش مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 4.

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياس - مانويل أكانجي - ناثان أكي.

خط الوسط: فيل فودين - إيلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - برناردو سيلفا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

نستعرض في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- ليستر سيتي - 13 نقطة

16- كريستال بالاس - 12 نقطة

17- إيفرتون 11 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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