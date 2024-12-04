متوفر.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يقدم فريق ليفربول أداء فوق العادة خلال الموسم الجاري حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أرسنال الذي يحتل مركز الوصيف.

بث مباشر ماتش ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: كيهيلير

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - جاكبو - كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

نستعرض في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- ليستر سيتي - 13 نقطة

16- كريستال بالاس - 12 نقطة

17- إيفرتون 11 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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