مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

عشاق الدوري الإنجليزي علي موعد مع وجبة دسمة من المتعة والإثارة، حيث تشهد منافسات الجولة الـ 14من البطولة عدد من المواجهات الساخنة مساء اليوم الأربعاء.

ويأتي في مقدمة تلك المواجهات مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح الذي يقدم موسم فوق العادة مع فريقه كما يلتقي أرسنال نظيره مانشستر يونايتد في مباراة من العيار الثقيل ويواجه مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست .

جدول مباريات اليوم بالجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بالجولة الـ 14 لـ الدوري الإنجليزي ويأتي كالأتي..

مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر

إيفرتون ضد وولفر هامبتون - 9:30 مساء -beIN SPORTS HD 6

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست - 9:30 مساء -beIN SPORTS HD 4

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول - 9:30 مساء - beIN SPORTS HD 2

ساوثهامبتون ضد تشيلسي - 9:30 مساء - beIN SPORTS HD 5

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 15: 10 مساء -beIN SPORTS HD 1

أستون فيلا ضد برينتفورد - 15: 10 مساء -beIN SPORTS HD 7

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

ييسعي فريق ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته علي حساب نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراته اليوم ضد نيوكاسل يونايتد برصيد 34 نقطة بفارق 9 نقاط عن أرسنال صاحب مركز الوصيف برصيد 25 نقطة.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

عشاق الكرة الإنجليزية علي موعد مع قمة نارية تجمع الكبارأرسنال ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم حيث يحتل فريق أرسنال مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بينما يحتل مانشتر يونايتد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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