بث مباشر مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي .. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، التي تقام على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق آرسنال، المباراة محتلاً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، من الفوز في 7 مواجهات، وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفا وتلقى شباك الفريق 14 هدفا.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 13.

آرسنال ومانشستر يونايتد

بث مباشر مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافر حكم مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: ويليام ساليبا - بن وايت - غابرييل ماجالهايس - أليكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديغارد - توماس بارتي - غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - إدوارد نيكيتياه - لياندرو تروسارد.

التشكيل المتولع لـ مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ليساندرو مارتينيز - ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: أماد ديالو - كاسيميرو - كوبي ماينو - ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جوشوا زيركيزي - ماركوس راشفورد.

بث مباشر مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

تنقل قنوات “ بي إن سبورتس” القطرية مباريات الدوري الإنجليزي، في منطقة الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD1 المشفرة.

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر يونايتد

قبل قمة اليوم، التقى فريقا آرسنال ومانشستر يونايتد، خلال 212 مباراة، استطاع الشياطين الحمر الفوز في 76 مباراة، مقابل 90 لصالح الجانرز، وتعادل الفريقين في 46 مواجهة، ونجح لاعبو أرسنال، في تسجيل 334 هدفًا، مقابل 304 لصالح مانشستر يونايتد.

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