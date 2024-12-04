تغيير موعد كأس العالم 2034 بـ السعودية بسبب شهر رمضان.. القصة كاملة

ذكرت تقارير إعلامية أن موعد كأس العالم 2034، المتوقع إقامته في المملكة العربية السعودية، قد يتعرض للتعديل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب شهر رمضان المبارك.

وسيعلن الفيفا الأسبوع المقبل عن منح المملكة العربية السعودية حق استضافة نهائيات كأس العالم 2034 للمرة الأولى في تاريخها، والثالثة على مستوى قارة آسيا بعد نسختي كوريا الجنوبية واليابان 2002 وقطر 2022.

إقامة كأس العالم 2034 في السعودية

وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الفيفا يخطط لـ إقامة كأس العالم 2034 في السعودية في يناير بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وتجنب التداخل مع شهر رمضان المبارك.

سيكون شهر رمضان في عام 2034 في السعودية بين 11 نوفمبر و10 ديسمبر، وهو نفس التوقيت تقريباً الذي شهد إقامة مونديال قطر 2022.

كأس العالم 2034

وجدير بالذكر إلى أن بطولة كأس العالم أقيمت مرة واحدة فقط في فصل الشتاء، وذلك في قطر بين نوفمبر وديسمبر 2022، حيث حققت البطولة نجاحاً كبيراً وانتهت بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة، والأولى منذ 1986.

إذا تم تعديل موعد كأس العالم 2034 ليكون في يناير، سيتعين على الاتحادات الوطنية لكرة القدم تغيير توقيتات نهاية الموسم الكروي لتكون في منتصف الصيف بدلاً من أواخر مايو وأوائل يونيو.

سر تغيير موعد كأس العالم 2034 في السعودية

ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، تسعى السعودية إلى تنظيم بطولة كأس العالم 2034 في فصل الشتاء لتجنب اللعب في درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف.

من المقرر تقديم موعد البطولة لتُقام خلال شهري يناير وفبراير من عام 2034 بدلاً من الصيف، مما سيستدعي توقف الدوريات في جميع أنحاء العالم لإتاحة الفرصة لإقامة كأس العالم.

أعلنت المملكة العربية السعودية في 4 أكتوبر 2023 عزمها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2034، وهو خبر تاريخي للمملكة.

صرح الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه يهدف لجعل كأس العالم 2034 بطولة عالمية على أعلى مستوى، مستوحاة من التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المملكة، ومن شغف الشعب الأخضر بكرة القدم.

وأكد البيان أن العرض السعودي الأول لاستضافة كأس العالم يستند إلى خبرة المملكة المتزايدة في استضافة أحداث كرة القدم على الصعيد العالمي، وعلى خططها المستمرة لاستقبال المشجعين من جميع أنحاء العالم، كما تم في كأس العالم للأندية 2023 وكأس آسيا 2027.

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