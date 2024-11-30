كأس العالم.. فيفا يفاجئ السعودية بشأن نسخة 2034 وبرشلونة يهدد ملعب المغرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تقييماته في ملف استضافة كأس العالم في نسخته لعام 2034، والمرشح لاستضافتها المملكة العربية السعودية.

استضافة المملكة العربية السعودية لـ كأس العالم 2034

وحصل ملف استضافة المملكة العربية السعودية لـ كأس العالم 2034 من فيفا، على تقييم 419.8 من 500، وهو ما يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة الحدث العالمي.

موعد الإعلان الرسمي عن منظم كأس العالم 2034

ويكشف الموجز تفاصيل الحدث، حيث يعد ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 هو الملف الوحيد الذي استقبله فيفا، إلا أن الإعلان الرسمي عن الدولة المنظمة من المقرر أن يتم إعلانه رسميًا يوم 11 ديسمبر المقبل، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة.

وجاء تقييم ملف المملكة العربية السعودية بعد زيارة وفد من فيفا إلى الملاعب والمدن المرشحة لاستضافة الحدث والتحضيرات وتجهيزات المملكة للبطولة.

تعليق وزير الرياضة السعودي والمسحل على تقييم ملف السعودية

ومن جانبه أعرب عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة عن سعادته بتقييم فيفا، مؤكدًا أنه دليل على التعاون المثمر في مختلف المجالات وبين القيادات المختلفة.

وأوضح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هدف السعودية هو تقديم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم 2034، ولا تنسى للجماهير وفيفا.

كأس العالم 2034

برشلونة يصارع لتجهيز كامب نو لاستضافة نهائي كأس العالم 2030

وفي سياق آخر، يعمل نادي برشلونة على قدم وساق لتجهيز ملعب كامب نو، من أجل استضافة نهائي كأس العالم 2030 في نسخته بعد المقبلة.

وكان فيفا أعلن منح تنظيم كأس العالم 2030 إلى المغرب، إسبانيا والبرتغال، وتتنافس إسبانيا والمغرب على احتضان المباراة النهائية,

وكان ملعب السانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد والدار البيضاء في المغرب هما الأقرب لاحتضان النهائي، قبل أن يعلن نادي برشلونة رغبته في تنظيم المباراة.

ومن المقرر أن يعلن فيفا رسميًا عن تفاصيل البطولة والملاعب المحتضنة للنهائي يوم 11 ديسمبر المقبل بعد كونجرس فيفا

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