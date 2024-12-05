الكشف عن خريطة نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي بالأسماء

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن خطة النادي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا للمصدر، فإن إدارة الزمالك خططت لضم 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات، ومن بينهم الإنجليزي أوفي إيجاريا، وذلك استجابةً لطلب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

نادي الزمالك يقترب من حسم صفقة إيجاريا

وأوضح المصدر لـ " الموجز " أن النادي بدأ في إعداد العقود، وينتظر الموافقة النهائية من اللاعب الإنجليزي لضمه وتجهيزه في يناير، خاصة من النواحي البدنية والفنية.

وكان جوزيه جوميز قد أبدى إعجابه بإمكانيات إيجاريا في عدة مناسبات، ووصفه بأنه سيكون صفقة سوبر، نظرًا لمهاراته في مركز الجناح الأيسر.

إيجاريا- نادي الزمالك

وأكد المصدر أن نادي الزمالك ينوي أيضًا التعاقد مع لاعب آخر في مركز خط الوسط المدافع، ومن المرشحين لهذا المركز محمود جهاد لاعب نادي فاركو.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية

وعلى سياق اخر تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تحديد موعد مباراته القادمة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتم تحديد موعد المباراة يوم 15 ديسمبر الحالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بدلاً من ستاد القاهرة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الحالي في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وجدير بالذكر بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في الجولة الافتتاحية على بلاك بولز بطل موزمبيق بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي على استاد القاهرة الدولي.



قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الحالي

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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