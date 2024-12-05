مصطفى شوبير يزيد أوجاع النادي الأهلي في الإنتركونتيننتيال

تلقى الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي الفائز من من ديربي ‏الأمريكيتين بين بطل أمريكا الشمالية باتشوكا المكسيكي وبطل ‏أمريكا الجنوبية بوتافوجو ريجاتاس بنصف نهائي كأس العالم.

مصطفى شوبير يغيب عن النادي الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال



وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ" الموجز" عن مفاجأة بخصوص حارس المرمى الأول مصطفى شوبير، وموقفه من المشاركة في مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال المقررة يوم 14 ديسمبر الحالي في قطر.

يعاني مصطفى شوبير من إصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن الرحلة إلى جنوب إفريقيا مع الفريق.

مصطفى شوبير- النادي الأهلي

أكد المصدر غياب شوبير عن مباراة كأس التحدي في 14 ديسمبر بسبب الإصابة، وأنه لن يشارك فيها بشكل نهائي.

سيُجري شوبير فحصًا بالأشعة بعد مرور 10 أيام لتقييم حالة العضلة وتحديد موعد عودته، مما يعني غياب الحارس الدولي عن الرحلة إلى قطر للمشاركة في نصف النهائي بكأس التحدي.

وختم المصدر بأن شوبير لن يشارك في حال وصول الأهلي للمباراة النهائية في كأس الإنتركونتيننتال، وفي حال تأهلهم في مباراة كأس التحدي أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

سيواجه النادي الأهلي منافسه أورلاندو في الثالثة عصر السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على منافسه نادي أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

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