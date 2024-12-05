قرار عاجل من أورلاندو بيراتس قبل مواجهة النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

اتخذ نادي أورلاندو بيراتس عدد من القرارات قبل مواجهة النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني لنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي قد قرر إجراء تعديلات في التشكيلة الأساسية للفريق قبل مواجهة النادي الأهلي بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في مباراة تجمعهما بعد غد السبت.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قرار جديد من أورلاندو بيراتس قبل مواجهة النادي الأهلي

وأفادت صحيفة "snl24" الجنوب أفريقية بأن الجهاز الفني لـ أورلاندو بيراتس قد قرر إشراك المهاجم تشيجوفاتسو ماباسا في التشكيلة الأساسية لمواجهة النادي الأهلي، بدلاً من إيفيدنس ماكجوبا الذي شارك في المباريات السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكجوبا لم يتمكن من التسجيل خلال المباريات السابقة مع أورلاندو، بينما يثبت تشيجوفاتسو ماباسا جدارته في التدريبات، مما يجعل فرصته في اللعب أكثر قربًا لقيادة هجوم الفريق أمام النادي الأهلي.

أورلاندو بيراتس والنادي الأهلي

وتتكون المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا من النادي الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري.

وبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على منافسه نادي أسيك أبيدجان الإيفواري وذلك بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأبطال.



قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

ويعرض " الموجز " قائمة النادي الأهلي لملاقاة بطل جنوب إفريقيا ببطولة دوري الأبطال على النحو التالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

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