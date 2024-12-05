النادي الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل الجوكر أكرم توفيق مجانًا

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المصدر حول إمكانية رحيل اللاعب أكرم توفيق نجم وسط القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد أكرم توفيق نجم وسط النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من شهر يناير المقبل.

ورصد أكثر من نادِ ميزانيته للتعاقد مع اللاعب أكرم توفيق نجم وسط النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل بصورة مجانية حال رحيله عن أسوار المارد الأحمر.

النادي الأهلي يتمسك بـ أكرم توفيق ويرفض بيعه

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز " أن أكرم توفيق ليس للبيع في الوقت الحالي حيث هناك تمسك كبير من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي ببقائه.

أكرم توفيق- النادي الأهلي

وأضاف المصدر في تصريحاته أن هناك جلسة سيتم عقدها من جانب مسؤولي النادي الأهلي مع أكرم توفيق لتمديد عقده في الفترة المقبلة كونه ركيزة أساسية في تشكيلة السويسري مارسيل كولر.

وأفاد المصدر أن المدرب السويسري يرفض رحيل أي لاعب خلال الفترة الحالية خاصًة في ظل الارتباطات القوية للمارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويواصل الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة ضد أورلاند بيراتس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه أورلاندو بيراتس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ويحيى عطية الله وعمر كمال عبدالواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا ووسام أبوعلي.

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