هل يفك النادي الأهلي عقدة أورلاندو بيراتس بجوهانسبرج ؟

يستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أورلاندو بيراتس ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاند بيراتس

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد أورلاند بيراتس على ملعب الأخير بمدينة جوهانسبرج يوم السبت المقبل 7 ديسمبر الجاري في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام أورلاندو بيراتس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

النادي الأهلي وأورلاندو بيراتس

وستذاع مواجهة النادي الأهلي بقيادة كولر ضد أورلاند بيراتس يوم السبت عبر شبكة قنوات " بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري للبطولة القارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أورلاند بيراتس

يتفوق بطل جنوب أفريقيا على النادي الأهلي بفارق ثلاث انتصارات، مقابل انتصار واحد لبطل مصر، وتعادلين بينهما.

جرت أربع مواجهات بين الفريقين في إطار دوري أبطال أفريقيا عام 2013، حيث حقق كل فريق الفوز في مباراة واحدة، وانتهت مباراتين بالتعادل.

نجح نادي أورلاندو بيراتس في تحقيق الفوز على النادي الأهلي خلال مواجهتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية عام 2015، سواء في مباراة الذهاب أو الإياب.

قائمة النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس بدوري أبطال أفريقيا

ويستعرض " الموجز " قائمة النادي الأهلي التي أعلن عنها السويسري مارسيل كولر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.

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