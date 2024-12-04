مجانًا.. منصة "دازن" تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن توقيع اتفاقية مع منصة البث الرياضي العالمية "دازن"(DAZN)، من أجل نقل مباريات كأس العالم للأندية 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي إن جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، وذلك بعد توقيع صفقة تاريخية مجانية مع منصة دازن لبث كأس العالم للأندية 2025 حصريًا على مستوى العالم بالمجان.

وأوضح البيان، أن جميع مباريات البطولة الـ 63 متاحة مجانًا للمشجعين على مستوى العالم، كما منح الفيفا، منصة “دازن” حقوق منح الترخيص لشبكات البث المحلية المجانية فقط لبث مباريات البطولة عبر التلفاز.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في تصريحات على هامش توقيع العقود نقلتها وسائل الإعلام: "سيتمكن عشاق كرة القدم حول العالم، من متابعة كأس العالم للأندية، والتي ستكون بطولة كرة القدم الأكثر انتشارًا على الإطلاق، وستتيح "دازن" لهم مشاهدة المباريات بسهولة وبشكل مجاني".

توقيع الاتفاقية بين الفيفا ومنصة دازن

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تقام مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، غدًا الخميس 5 ديسمبر 2024، في الثامنة مساءً، والتي تجرى في ولاية ميامي الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويشارك في مونديال الأندية المقبل، 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، ويتم تقسيمهم على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2025، عبر قناة FIFA عبر يوتيوب، وقنوات bein Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، وقناة on time sports.

نظام كأس العالم للأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو 2025، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم للأندية 2025

التصنيف الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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