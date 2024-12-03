ناصر منسي: احتفالي بالأهداف ليس موجهًا لأحد.. وهدفنا التتويج بالدوري والكونفدرالية

صرح ناصر منسي، لاعب نادي الزمالك، عن سر احتفالاته التي يظهر بها بعد تسجيله للأهداف في كل مباراة، مشيرًا إلى أن هدفه الفوز بجائزة هداف بطولة الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وساهم ناصر منسي، لاعب الزمالك، في تحقيق الفوز على غزل المحلة، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وقال ناصر منسي في تصريحات لقناة الزمالك: “نتدرب على أكثر من جملة في التدريبات، وكل شيء يحدث لي هو توفيق من الله، ونسعى أن نسعد جماهير الزمالك العظيمة”.

ناصر منسي

وتابع المنسي: "عبد الله السعيد لاعب كبير، ولعبت بجواره في بيراميدز وكنت على علم بتمريرته أمام المحلة، ونجحت في تسجيلها، أنا حافظ طريقة لعب عبد الله السعيد وأعرف أنه سيمرر الكرة لي بهذه الطريقة أمام المحلة".

أما عن سر احتفالاته بالأهداف، صرح ناصر منسي: “احتفالي بالأهداف لم أحضره، ويأتي في وقته لا أكثر ”بيجي برزقه"، ولا أوصل من خلاله رسالة لأحد ولا أركز من الأساس مع أي شخص، أركز في الملعب فقط".

وأضاف ناصر منسي: "نادي الزمالك عشقي وحياتي وحبي كله لنادي الزمالك، وبيتي ولا أستمع لأحد، نعمل من أجل إسعاد جماهير الزمالك، ونعمل من أجل التتويج بالدوري والكونفدرالية، كما أتمنى الفوز بجائزة هداف الدوري المصري".

وأكمل مهاجم الزمالك: “عانيت في البداية مع الزمالك، بسبب عدم مشاركتي، وحصولي على الفرصة الكاملة، لكني وضعت هدف أمامي وسأقدم شيء للزمالك ولنفسي”.

واختتم ناصر حديثه قائلاً: "جوزيه جوميز مدرب كبير، وأثر في بشكل كبير، ويتحدث معي ويمنحني الثقة دائمًا".

ويأتي الزمالك، في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، من أربع مباريات، خلف المصري المتصدر بـ 10 نقاط.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

يواجه الزمالك، نظيره إنيمبا، يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لموسم 2024 - 2025.

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