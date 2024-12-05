يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة فريقه النصر ضد الاتحاد، في المباراة المرتقبة بينهما بكلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

و يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة غريمه الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي بنسخته الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الاتحاد في دوري روشن، مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

ويطلق الحكم صافرة هذا الكلاسيكو، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة و في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي.

أبرز أرقام كريستيانو رونالدو ضد الاتحاد

وتتساءل جماهير كرة القدم، “ ماذا قدم كريستيانو رونالدو ضد الاتحاد قبل كلاسيكو الدوري السعودي؟” قبل الصدام المرتقب.

ويستعرض لكم الموجز أبرز أرقام كريستيانو رونالدو ضد الاتحاد قبل قمة الجمعة المقبلة.

لعب رونالدو أمام اتحاد جدة 4 مباريات من بينهم 3 مواجهات في بطولة الدوري السعودي ولقاء وحيد في كأس السوبر.

وسجل كريستيانو 4 أهداف في شباك العميد، ولكن لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

المواجهة الأولى للنجم البرتغالي ضد النمور، كانت في الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري السعودي 2022-2023، وخسر النصر حينها بهدف دون رد.

المشاركة الثانية لرونالدو أمام الاتحاد، في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي موسم 2023-2024، وانتصر النصر حينها بخمس أهداف مقابل هدفين، وأحرز النجم البرتغالي هدفين في اللقاء.

كريستيانو رونالدو - الاتحاد ضد النصر

شهدت الجولة الـ 34 من نفس الموسم المشاركة الثالثة للدون أمام النمور، وحسمها النصر لصالحه بنتيجة 4-2 وسجل رونالدو هدفين حينها.

اللقاء الأخير الذي جمع رونالدو بالاتحاد كانت في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2022-2023، وانتصر النمور خلالها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الجدير بالذكر، أن رونالدو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم 2024-2025، برصيد 9 أهداف.

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