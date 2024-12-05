موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد مباراة الاتحاد ضد النصر التي تجمعهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض المواجهة النارية التي تنتظره أمام غريمه النصر، في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد ضد النصر في كلاسيكو الأبطال، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة دوري روشن السعودي بنسخته الحالية.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر

يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر تقرر أن يكون موعد مباراة الاتحاد ضد النصر القادمة في الدوري السعودي، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتنطلق صافرة هذا الكلاسيكو الناري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

ويبحث النمور عن تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل الحفاظ على صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وإسعاد جماهيره.

ويستهدف الفريق العالمي الانتصار أيضًا على غريمه الاتحاد، حتى يلاحقه على صدارة جدول ترتيب دوري روشن.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

وتنقل أحداث مباراة الاتحاد والنصر، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات SSC على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل قمة الاتحاد والنصر

1- فريق الاتحاد 33 نقطة .

2- الهلال 31 نقطة.

3- النصر 25 نقطة

4- القادسية 25 نقطة

5- الشباب 22 نقطة

6-الأهلي 20 نقطة

7- الخليج 19 نقطة

8- التعاون 18 نقطة

9- الرياض 18 نقطة

10- الرائد 14 نقطة

11- ضمك 14 نقطة

12- العروبة 13 نقطة

13- الاتفاق 12 نقاط

14- الخلود 10 نقاط

15- الأخدود 9 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 7 نقاط

18- الفتح 5 نقاط.

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