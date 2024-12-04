مدرب الاتحاد: الكلاسيكو مع النصر سيكون صراعًا هجوميًا بين بنزيما ورونالدو

أكد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتحاد، أهمية المواجهة المرتقبة ضد النصر، في إطار كلاسيكو الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وقال بلان في المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد والنصر، اليوم الأربعاء: “المباريات ضد المنافسين مهمة في طريق تحقيق اللقب، ومواجهة النصر مهمة للجميع، ولدينا توقعات جيدة وكبيرة لتحقيق الفوز”.

لوران بلان - مدرب الاتحاد السعودي

وأوضح بلان، أهمية مباراة الكلاسيكو قائلاً: “المباراة ستجمع بين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، لذلك ستكون المباراة بين الاتحاد والنصر كبيرة ومهمة، والأمر رائع للمشجعين والصحافيين والجميع، وبوجود لاعبين لديهم كرات ذهبية، بالتأكيد ستكون مواجهة أهداف”.

وأشار بلان، إلى إن الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين لديه شد بسيط وجاهز لخوض الكلاسيكو، أما الفرنسي موسى ديابي خارج الحسابات لعدم الجاهزية.

وبسؤاله عن كثرة الإصابات العضلية في الاتحاد، قال بلان: “أنا لست طبيبًا، الإصابة جزء من اللعبة، مثلا موسى ديابي أصيب في الحصة التدريبية، سنعمل ليحضر الطبيب في المؤتمر القادم لتوضيح ذلك، جميع الأندية لديها إصابات عضلية والأسباب كثيرة لذلك”.

وشدد بلان على حديثه السابق حول انزعاجه من فترة التوقف، حيث قال: “أنا تحدثت سابقًا بأن هذا التوقف لا يعجبني، ونفس الأمر للكثير من المدربين، لست وحدي ولكن ليس لدينا خيار سوى ذلك، وبطبيعة الحال، نتمنى الانتصار بعد العودة”.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يواجه فريق الاتحاد، نظيره النصر، في دوري روشن السعودي، يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، على ملعب الجوهرة المشعة، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية.

التقى فريقا النصر والاتحاد، في 31 مباراة، في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح النصر في الفوز بـ 12 مباراة، بينما فاز العميد على العالمي في 11 مباريات، وانتهى اللقاء بالتعادل في 8 مرات أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي، على شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر على SSC SPORT 1 HD.

إقرأ أيضًا: