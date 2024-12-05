ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 13.. المنافسة تشتعل

بات المنافسة قوية في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2024-2025، بعد النتائج المثيرة التي شهدتها المباريات الماضية، قبل انطلاق الجولة الثالثة عشر.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنسختها الحالية، مساء يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024.

وتستهل هذه الجولة، بلقاء ضمك ضد الفيحاء، في تمام الساعة 5:10 من مساء يوم الخميس المقبل، ومباراة الوحدة والاخدود بعد انطلاق الأولى بخمس دقائق.

قبل انطلاق مباريات الجولة 13، يتربع الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري السعودي 2024-2025، برصيد 33 نقطة، ويطارده الهلال المتواجد في الوصافة برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 13

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة 13 على هذا النحو..

1- فريق الاتحاد 33 نقطة .

2- الهلال 31 نقطة.

3- النصر 25 نقطة

4- القادسية 25 نقطة

5- الشباب 22 نقطة

6-الأهلي 20 نقطة

7- الخليج 19 نقطة

8- التعاون 18 نقطة

9- الرياض 18 نقطة

10- الرائد 14 نقطة

11- ضمك 14 نقطة

12- العروبة 13 نقطة

13- الاتفاق 12 نقاط

14- الخلود 10 نقاط

15- الأخدود 9 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 7 نقاط

18- الفتح 5 نقاط.

الهلال في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل الجولة 13

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

- كريستيانو رونالدو - النصر - 9 أهداف.

-كريم بنزيما - الاتحاد - 9 أهداف.

- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

- جورج نكودو - ضمك - 7 أهداف.

- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

- أوباميانج - القادسية - 5 أهداف.

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