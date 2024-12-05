كلاسيكو الأبطال.. النصر والإتحاد وجهًا لوجه في صراع القمة بالدوري السعودي

الاتحاد السعودي.. يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة الكلاسيكو في دوري روشن السعودي، والتي تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظيره النصر، غدًا الجمعة 6 سبتمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، في إطار منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر والاتحاد السعودي

ويأتي فريق الاتحاد، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد فريق النصر، في المركز الثالث، برصيد 25 نقطة.

وكان فريق الاتحاد، فاز على الاتفاق برباعية نظيفة، في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي، ونجح النصر في تحقيق الفوز على ضمك بثنائية دون رد.

تاريخ مواجهات النصر والاتحاد في الدوري السعودي

التقى النصر والاتحاد، خلال 31 مباراة في الدوري السعودي، ونجح النصر في الفوز بـ 12 مباراة، بينما تغلب العميد على العالمي في 11 مباريات، وانتهى اللقاء بالتعادل في 8 مرات أيضًا.

2009-2010: (النصر 2 – 2 الاتحاد) - (الاتحاد 1 – 0 النصر)

2010-2011: (النصر 2 – 2 الاتحاد) - (الاتحاد 5 – 2 النصر)

2011-2012: (النصر 1 – 3 الاتحاد) - (الاتحاد 1 – 1 النصر)

2012-2013: (النصر 0 – 1 الاتحاد) - (الاتحاد 1 – 1 النصر)

2013-2014: (الاتحاد 0 – 3 النصر) - (النصر 3 – 1 الاتحاد)

2014-2015: (النصر 2 – 1 الاتحاد) - (الاتحاد 1 – 3 النصر)

2015-2016: (النصر 3 – 0 الاتحاد) - (الاتحاد 0 – 5 النصر)

2016-2017: (الاتحاد 0 – 1 النصر) - (النصر 1 – 1 الاتحاد)

2017-2018: (النصر 1 – 0 الاتحاد) - (الاتحاد 1 – 3 النصر)

2018-2019: (الاتحاد 2 – 1 النصر) - (النصر 2 – 3 الاتحاد)

2019-2020: (النصر 1 – 1 الاتحاد) - (الاتحاد 1 – 1 النصر)

2020-2021: (الاتحاد 1 – 1 النصر) - (النصر 1 – 2 الاتحاد)

2021-2022: (النصر 1 – 3 الاتحاد) - (الاتحاد 3 – 0 النصر)

2022-2023: (النصر 0 – 0 الاتحاد) - (الاتحاد 1 – 0 النصر)

2023-2024: (الاتحاد 2 – 5 النصر) - (النصر 4 – 2 الاتحاد)

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

تذاع مباريات دوري روشن السعودي، على شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر على SSC SPORT 1 HD.

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