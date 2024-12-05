ممثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية: "نجتهد لإسعاد 80 مليون أهلاوي"

علق المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي على تمثيله للأحمر في قرعة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام اليوم في مدينة ميامبي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويرصد لكم الموجز تصريحاته فيما يلي.

وأعرب خالد مرتجي، عن سعادته بتمثيل الأهلي في مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية، بحضور وفود الأندية المشاركة في البطولة والعديد من الشخصيات ‏والرموز ‏الرياضية العالمية.‏

وقال مرتجي: فخور بتمثيل الأهلي المؤسسة الناجحة رياضيًّا واجتماعيًّا وخدميًّا، وسفير ‏مصر في المحافل الدولية، المشاركة في ‏النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية أمر مشرف ‏بالنسبة لنا".

وتابع: "لقد شاركنا من قبل في كأس العالم للأندية عدة مرات، لكن النسخة المقبلة ‏للبطولة تضم ‏أفضل 32 فريقًا على مستوى العالم، وعلى المستوى الشخصي متحمس جدا للتواجد في قرعة ‏البطولة مع أساطير ‏وشخصيات عالمية. ‏

وواصل: أتمنى أن تسعد القرعة جماهير الأهلي المتعطشة ‏للمشاركة في البطولة، وأن يسعد النادي ‏جماهيره.

وأضاف: “الأهلي يشارك مع أعظم أندية في العالم ‏وهو ما يضيف للنادي وللكرة المصرية، كما أنه اعتاد أن يشرف بلده وقارة إفريقيا”.

خالد مرتجي ممثل الأهلي في كأس العالم للأندية

خالد مرتجي في قرعة كأس العالم للأندية : “الأهلي يسعى لإسعاد جماهيره”

واستكمل: "أتمنى أن نقع في ‏مجموعة تحقق طموحاتنا ونتأهل من خلالها ‏إلى الدور التالي في البطولة، وبشكل عام الفرق ‏الكبرى التي تبحث عن الفوز في البطولات تضع في حساباتها أنها ستواجه ‏أقوى الفرق، والكل يجتهد ليسعد 80 مليون أهلاوي.

وأشار مرتجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر أن تقام نسخة كأس العالم للأندية في ‏أمريكا 2025، وهو ما يعتبر كأس ‏عالم مصغرة قبل استضافتها لبطولة كأس العالم ‏للمنتخبات 2026‏.

وأكد مرتجي أنه على يقين أن الحدث العالمي سيكون على أعلى مستوى، خاصة أن «فيفا» هو ما ‏يشرف على التنظيم.

‏واختتم خالد مرتجي تصريحاته قائلا: جماهير الأهلي هي الأساس والتي صنعت اسم الأهلي، ‏وهي الدافع والسند الوحيد الذي يعمل ‏الجميع بشغف من أجله، من صنع الأهلي ‏جماهيره وتستحق أن نفعل كل شيء من أجل إسعادهم.‏

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