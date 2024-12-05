ترامب في قرعة كأس العالم للأندية: أمريكا على موعد مع حدث تاريخي

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025، عبر مقطع فيديو مسجل، وعبر عن سعادته باستضافة الولايات المتحدة الأميركية هذا الحدث التاريخي لأندية كرة القدم. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وقال ترامب: “يشرفني أن كرة القدم قادمة إلى بلدي، ابني مشجع عظيم لكرة القدم، وتربطني علاقة قوية بجياني إنفانتينو، لأنه يقدم الكثير لكرة القدم".

وأكد الرئيس الأمريكي: "قريبًا سأكون معكم ومشرفًا على كأس العالم للأندية، كل جماهير العالم سيستمتعون ويشاهدون بطولة مونديال الأندية 2025”.

دونالد ترامب - الرئيس الأمريكي

وأكد إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا"، كرة القدم توحد العالم، كأس العالم للأندية 2025، هو حقبة جديدة في العالم".

وأضاف: "سينقل مونديال الأندية بشكل مجاني عبر العالم".

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية

يحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة، على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة.

هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

حامل لقب البطولة سيحصل على 100 مليون دولار.

وتسعى الفيفا لتحقيق عائدات تصل إلى 2 مليار دولار من البطولة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركتين رئيسيتين، مع توقعات بالإعلان عن شراكات إضافية قريبًا مع شركات أخرى.

نظام كأس العالم للأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

القنوات الناقلة لفعاليات قرعة كأس العالم للأندية

تنقل فعاليات قرعة كأس العالم للأندية، على قناة أون تايم سبورت المجانية المفتوحة، على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time sports

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وتبث قرعة كأس العالم للأندية 2025، أيضًا عبر قناة FIFA عبر يوتيوب، وقنوات bein Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية.

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