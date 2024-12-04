موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

تبحث جماهير كرة القدم، عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 فى نسختها الأولى، والقنوات الناقلة، حيث ستقام البطولة فى الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تقام مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، في الثامنة مساءً، والتي تجرى في ولاية ميامي الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كأس العالم للأندية

ويشارك في مونديال الأندية المقبل، 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، ويتم تقسيمهم على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

سيتم بث قرعة كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة FIFA عبر يوتيوب، وقنوات bein Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، وقناة on time sports.

نظام كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة الافتتاح للبطولة، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، حيث يشارك الأهلي المصري في المستوى الثالث في قرعة مونديال الأندية، فيما ستشارك أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية في المستويين الأول والثاني.

المستوى الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

فلامنجو البرازيلي

بالميراس البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني

فلومينينسي البرازيلي

المستوى الثاني

تشيلسي الإنجليزي

دورتموند الألماني

إنتر ميلان الإيطالي

بورتو البرتغالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بنفيكا البرتغالي

يوفنتوس الإيطالي

سالزبورج النمساوي

المستوى الثالث

الأهلي

الهلال السعودي

أولسان الكوري الجنوبي

الوداد البيضاوي المغربي

مونتيري المكسيكي

ليون المكسيكي

بوكا جونيورز الأرجنتيني

بوتافوجو البرازيلي

المستوى الرابع

أوراوا ريد دايموندز الياباني

العين الإماراتي

الترجي التونسي

ماميلودي صنداونز جنوب أفريقيا

باتشوكا المكسيكي

سياتل ساوندرز الأمريكي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

إنتر ميامي الأمريكي

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