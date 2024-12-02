كولر يكشف موعد رحيله عن الأهلي.. وصاحب كلمة الحسم في القرار

تربع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في قلوب الملايين من عشاق القلعة الحمراء بسبب إنجازاته وبطولاته التي حققها مع النادي علي المستوي المحلي والقاري والدولي علي السواء.

وقد كشف مارسيل كولرعن مفاجأة من العيار الثقيل حينما أشار إلي إمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة القادمة و قال كولر في تصريحات له عبر صحيفة "Die Presse" النمساوية :

‏إنهاء مسيرتي في مصر؟ نعم، هذا ممكن بالتأكيد، علي فقط أن أناقش الأمر أخيرًا مع زوجتي وعائلتي.

كولر يؤكد صعوبة الأوضاع بالكرة المصرية

وأضاف كولر:" زوجتي ليست هنا في القاهرة، هي متواجدة في سويسرا والوضع في مصر صعب للغاية، فنحن نلعب كل 3 أو 4 أيام، وكرة القدم هي أساس متعتي في الحياة، وأنا أستمتع بتحليل الألعاب وإيجاد المفاتيح لمفاجأة الخصم".

مارسيل كولر

11 بطولة تزين أعناق كولر مع الأهلي

يرصد لكم الموجز بطولات السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي، حيث يمتلك سجلا حافلا من البطولات حققه في وقت قصير حيث توج مع الأهلى بـ11 بطولة وهي دوري أبطال أفريقيا مرتين، السوبر المحلي أربع مرات، وكأس مصر مرتين، والدوري الممتاز مرتين، وكأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أورلاندو بايرتس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره أورلاندو بايرتس، يوم السبت 7 ديسمبر 2024، في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب أورلاندو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

يقع الأهلي ونظيره أورلاندو بايرتس، في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب شباب بلوزداد الجزائري، وستاد أبيدجان الإيفواري.

وفاز أورلاندو بايرتس أمام شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.



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