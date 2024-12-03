موعد مباراة ليفربول القادمة ضد جيرونا بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الريدز، مباراة ليفربول القادمة ضد جيرونا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لمواصلة رحلة انتصاراته الاستثنائية هذا الموسم وتحقيق الفوز السادس علي التوالي علي حساب نظيره جيرونا الإسباني الذي يعاني خلال هذه البطولة حيث يحتل المركز الـ 30 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط ويقترب من وداع البطولة.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

يواجه فريق ليفربول نظيره جيرونا في تمام الساعة 7:45 مساء الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا

تستطيع متابعة مباراة ليفربول ضد جيرونا بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

نادي ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد جيرونا

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد ، إبراهيما كوناتي ، فيرجيل فان دايك ، أندري روبرتسون.

خط الوسط: مالك أليستر، سوبوسلاي ، جرافينبيرش.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز ، لويس دياز.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد جيرونا ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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