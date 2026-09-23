انسحاب الوفد الأمريكي خلال كلمة بزشكيان بالأمم المتحدة.. ماذا قال الرئيس الإيراني؟

غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلقاء كلمته أمام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة، في مشهد لفت الأنظار خلال الاجتماعات المنعقدة في مدينة نيويورك.

وجاء انسحاب الوفد الأمريكي في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تحركات ومناقشات دبلوماسية مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن التطورات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين والملفات الإقليمية المرتبطة بهما.

الوفد الأمريكي يغادر قاعة الأمم المتحدة خلال كلمة بزشكيان

شهدت بداية كلمة الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مغادرة الوفد الأمريكي للقاعة، بالتزامن مع انطلاق كلمة بزشكيان، في خطوة حظيت باهتمام واسع خلال جلسات الدورة الحالية للجمعية العامة.

ويأتي هذا المشهد في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا متصاعدًا، وسط استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن عدد من القضايا، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني والتطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

بزشكيان يرفع صورة علي خامنئي وطفلة إيرانية

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة، بدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حديثه برفع صورة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، إلى جانب صورة طفلة إيرانية قال إنها قُتلت خلال الحرب الأمريكية.

وقال بزشكيان، في سياق حديثه عن الاتهامات المتبادلة بين طهران وواشنطن: «أمريكا تقول علينا إرهابيين، ولكنهم قتلوا قائدنا وأطفالنا، فمن هم الإرهابيون الحقيقيون؟».

وشن الرئيس الإيراني هجومًا على الولايات المتحدة، متهمًا إياها باتباع سياسات تتناقض، بحسب وصفه، مع اتهاماتها الموجهة إلى إيران بشأن الإرهاب.

وأضاف بزشكيان: «أمريكا الدولة التي لطالما كانت راعية للإرهاب، باتت تصفنا نحن بالإرهابيين».

الرئيس الإيراني: لن نركع ولن نتخلى عن أسلحتنا النووية

وفي واحدة من أبرز رسائل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مسعود بزشكيان إن بلاده «لن تركع ولن تتخلى عن أسلحتها النووية»، في حال واصلت الولايات المتحدة حربها ضد إيران، وفق ما جاء في كلمته.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بشأن الملف النووي في ظل استمرار التوترات بين طهران وواشنطن، وما يرتبط بها من خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والملفات الأمنية في المنطقة.

كما أكد بزشكيان رفض بلاده ما وصفه باحتكار الأسلحة النووية من جانب دول محددة، قائلًا: «لن نسمح أن تكون الأسلحة النووية حكرًا على دول بعينها».

بزشكيان يتحدث عن منطقة خالية من الحرب

وتطرق الرئيس الإيراني خلال كلمته إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده ترغب في أن تعيش دول المنطقة بعيدًا عن الحروب والصراعات.

وقال بزشكيان: «نأمل أن نعيش في منطقة خالية من الحرب، ولكن الأمريكان لن يسمحوا بذلك».

وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تركيزًا على الملفات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب الخلافات القائمة بين طهران وواشنطن.

كلمة بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشكلت كلمة الرئيس الإيراني في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة محور اهتمام، خصوصًا مع مغادرة الوفد الأمريكي القاعة بالتزامن مع بدء الكلمة، وما تضمنته من انتقادات مباشرة للسياسات الأمريكية ومواقف حادة بشأن الملف النووي.

وتأتي مشاركة بزشكيان في اجتماعات الجمعية العامة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات متلاحقة، بينما تواصل الدول المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مناقشة ملفات الحرب والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويظل الموقف الأمريكي من كلمة الرئيس الإيراني ومغادرة الوفد للقاعة جزءًا من المشهد الدبلوماسي الذي شهدته اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.