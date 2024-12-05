موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أتالانتا بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق النادي الملكي، مباراة ريال مدريد القادمة ضد أتالانتا ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ريال مدريد، عن تحقيق فوز يعيده لطريق الانتصارات بالبطولة بعد الخسارة في المواجهة السابقة أمام ليفربول، بثنائية ويحتل الفريق المركز الـ 24 بجدول ترتيب البطولة بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

يواجه فريق ريال مدريد نظيره أتالانتا، في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

تستطيع متابعة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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