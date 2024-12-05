نجم نابولي ينقذ ليفربول من تهديد محمد صلاح.. كواليس مثيرة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية ليفربول في التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم نابولي الإيطالي، وذلك من أجل أن يكون بديلاً محتملاً لمحمد صلاح، الجناح الأيمن للفريق وقائد منتخب مصر.

وانضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2025، لكن الشكوك حول تجديد عقده تظل قائمة، حيث لم يتمكن النادي من التوصل لاتفاق مع اللاعب حتى هذه اللحظة.

وفقًا لموقع "TBR Football"، فإن إدارة ليفربول تواصل مراقبة كفاراتسخيليا، حيث يعتبرونه هدفًا رئيسيًا في الفترة المقبلة.

وقد أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي تفكر بجدية في إمكانية ضم اللاعب الجورجي، الذي قد يكون البديل المثالي لصلاح، خاصةً مع اقتراب انتهاء عقد الأخير.

تحديات الأندية الأخرى لضم كفاراتسخيليا



ويبدو أن فريق التعاقدات في أنفيلد متفق على أن كفاراتسخيليا سيكون إضافة قيمة لتشكيلة الفريق، ولكن التحدي الأكبر يكمن في المنافسة القوية من أندية أخرى مثل مانشستر سيتي، برشلونة، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، الذين يسعون أيضًا للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

كفاراتسخيليا

وتترقب جماهير ليفربول التطورات القادمة في هذه الصفقة المحتملة، خصوصًا في ظل الأحاديث المتزايدة حول مستقبل محمد صلاح مع الريدز.

محمد صلاح يحقق رقم قياسي جديد

وواصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، تحقيق إنجازاته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد.

وأصبح صلاح الآن الأكثر تسجيلاً وصناعة للأهداف في مباراة واحدة، حيث استطاع أن يسجل هدفين ويصنع آخر خلال مباراة ليفربول ضد نيوكاسل.

وبهذا الإنجاز، وصل صلاح إلى 37 مباراة سجل فيها أهدافًا وصنع أخرى، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لروني.

كما رفع رصيده إلى 13 هدفًا في الدوري، ليبقى في صدارة الهدافين، بفارق هدف واحد عن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز 12 هدفًا.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة ليفربول ونيوكاسل

وكانت انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بالتعادل الإيجابي 3-3، في مواجهة مثيرة شهدت تألق الجناح المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة لزميله.

محمد صلاح

وأقيمت المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك"، وبرزت فيها قوة الأداء من كلا الفريقين، حيث تبادلوا السيطرة والفرص.

صلاح كان له دور بارز في اللقاء، حيث ساهم بشكل فعال في الأهداف التي أسهمت في تعزيز حظوظ ليفربول رغم عدم تحقيق الفوز.

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