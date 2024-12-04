محمد صلاح و جاكبو يقودان ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2024.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – كونسا

خط الوسط: جرافينبيرخ - ألكسيس ماك أليستير - جونز

خط الهجوم: جاكبو - نونيز - محمد صلاح

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق كبيرعن فريق أرسنال الذي يحتل مركز الوصيف برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يواجه فريق نيوكاسل يونايتد نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

نادي ليفربول

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ليفربول ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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