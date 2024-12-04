نيوكاسل يخطف التعادل ضد ليفربول في الوقت القاتل.. وصلاح هداف البريميرليج

انتهت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، بالتعادل 3-3 في لقاء حفل بالإثارة حتي اللحظات الأخيرة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2024.

تقدم نيوكاسل بهدف نظيف أحرزه أليكسندر إيساك في الدقيقة 34 قبل أن يدرك ليفربول التعادل عن طريق جونز في الدقيقة 49 ويعاود نيوكاسل التقدم من خلال أنتوني جوردون في الدقيقة 61

ويدرك محمد صلاح التعادل في الدقيقة 67 ثم يسجل صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 82 قبل أن يتعادل نيوكاسل في الدقيقة 89 عن طريق فابيان شار لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

جاء تشكيل فريق ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، كالأتي..

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – كونسا

خط الوسط: جرافينبيرخ - ألكسيس ماك أليستير - جونز

خط الهجوم: جاكبو - نونيز - محمد صلاح

نادي ليفربول

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

احتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائيته ضد نيوكاسل برصيد 13 هدفا متقدما علي هالاند صاحب الـ 12 هدف ليواصل مسيرة إنجازاته مع الفريق خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وبفارق كبيرعن فريق أرسنال الذي يحتل مركز الوصيف برصيد 25 نقطة، ويرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تعادل الريدز ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- أرسنال 28 نقطة

3- تشيلسي 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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