ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.. شوط أول سلبي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو التي تجمع بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

تواجه الفريق الأوللكرة القدم بنادي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

ولم يشهد الشوط الأول من هذه المباراة على أي أحداث مثيرة، سوى إلغاء ركلة جزاء لريال مدريد من قبل تقنية الفيديو، في لقطة عركلة مبابي داخل منطقة أتلتيك بلباو.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم، بالتعادل السلبي.، ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، طريقة مشاهدة أحداث الشوط الثاني لهذه المباراة.

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، أسينسيو، فيران جارسيا.

الوسط: فيدي فالفيردي، سيبايوس، جود بيلينجهام، تشواميني.

الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو.

بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو اليوم

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، سيرجيو ميستري، أندريه لونين، لوكا مودريتش، أردا جولر، فيرلاند ميندي، فاييخو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو، أجوادو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمواجهات الليجا في الشرق الأوسط.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ويعلق على أحداث هذه المباراة المخضرم حفيظ دراجي، من خلال قناة beIN Sports HD 1.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

اقرأ أيضًا:

مدة غياب مصطفى شوبير عن الأهلي بعد الإصابة المفاجئة.. كولر في ورطة

تقترب من ربع مليار جنيه.. مكافأة ضخمة لـ الأهلي في كأس العالم