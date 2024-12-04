مبابي يزين تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يزين الفرنسي كيليان مبابي، تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

تبقى ساعات قليلة على انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويستضيف ملعب سان ماميس، هذه المواجهة التي يأمل كل فريق في تحقيق الفوز خلالها، وحصد الثلاث نقاط.

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

ويقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، الذي أعلن عنه منذ قليل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، ويستعرضه لكم الموجز في التالي.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، أسينسيو، فيران جارسيا.

الوسط: فيدي فالفيردي، سيبايوس، جود بيلينجهام، تشواميني.

الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو.

بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو اليوم

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، سيرجيو ميستري، أندريه لونين، لوكا مودريتش، أردا جولر، فيرلاند ميندي، فاييخو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو، أجوادو.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمواجهات الليجا في الشرق الأوسط.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

وتولى المعلق الرياضي المتميز حفيظ دراجي، مهمة التعليق على هذه المواجهة الإسبانية، من خلال قناة beIN Sports HD 1.

الجدير بالذكر، أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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