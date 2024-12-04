التعادل السلبي يسيطر على مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد، خلال المواجهة المقامة حاليًا على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يتواجد أرسنال، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 26 هدفًا، وتلقى شباك الفريق 14 هدفًا.

بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 13.

أرسنال ومانشستر يونايتد

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - زينشينكو - كيوير.

خط الوسط: توماس بارتي - - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس.

خط الهجوم: مارتينيللي - كاي هافيرتز - بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير.

خط الوسط: ماونت - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: مالاسيا - جارناتشو- هويلوند.

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر يونايتد

التقى فريق أرسنال، مع نظيره مانشستر يونايتد، خلال 212 مواجهة، فاز اليونايتد في 76 مباراة، مقابل 90 لصالح الجانرز، بينما انتهت 46 مواجهة بالتعادل بينهما.

وأحرز فريق أرسنال، 334 هدفًا، مقابل 304 لصالح مانشستر يونايتد، ويأتي وأين روني، في صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بـ 12 هدفًا، ويتواجد ديفيد هيرد الذي مثل الناديين بواقع 11 هدفًا، في الوصافة، وثالثًا كل من كريستيانو رونالدو وتييري هنري بعدد أهداف بلغ 9.

ويتفوق نادي أرسنال في القيمة التسويقية، بـ 1.17 مليار يورو، مقابل 854.15 مليون لصالح مانشستر يونايتد، ويتصدر النجم بوكايو ساكا قائمة أغلى اللاعبين بواقع 140 مليون يورو.

القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مواجهة آرسنال ومانشستر يونايتد حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، على قناة بي إن سبورتس القطرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sport HD1.

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