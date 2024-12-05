موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عشاق وجماهير البارسا حول العالم، يترقبون مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس ، ضمن مباريات الجولة الـ 16، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق برشلونة عن تحقيق دائما في كل مبارياته ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني خاصة في ظل ملاحقة غريمه اللدود ريال مدريد له علي حسم التتويج بلقب الدوري البطولة للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

تنطلق مباراة فريق برشلونة ضد ريال بيتيس، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة 5:15 مساء بعد غد السبت الموافق 7 ديسمبرالجاري.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

يمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

برشلونة ضد ريال بيتيس

ريال مدريد ضد جيرونا

تشهد هذه الجولة مواجهة قوية بين فريق ريال مدريد ضد جيرونا، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الليجا للموسم الجاري 2024-2025، و تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد السبت الموافق 7 ديسمبرالجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والذي يأتي على النحو التالي:

1.نادي برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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