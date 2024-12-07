طلب عاجل من الأهلي لرابطة الأندية المصرية.. الأحمر يرتب أوراقه

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا مساء اليوم السبت، يوجه من خلاله طلبًا لرابطة الأندية المصرية، بشأن مباراة إنبي في مسابقة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض المواجهات النارية التي تنتظره في مختلف البطولات العالمية والإفريقية والمحلية هذا الموسم 2024-2025.

ويعاني الأهلي من أزمة، باصطدام مواعيد مبارياته العالمية مع المحلية، لذلك فإن إدارة القلعة الحمراء تسعى في الوقت الحالي، لترتيب أوراقها، من أجل التركيز لحصد جميع البطولات.

ومن بين هذه الأزمة، هو تعارض موعد مباراة إنبي في كأس رابطة الأندية المصرية، مع تواجد الأهلي في قطر لخوض منافساته في بطولة كأس القارات للأندية.

لذلك، قرر الأهلي مخاطبة رابطة الأندية المصرية، من أجل تأجيل مباراة إنبي نظرًا لهذه الظروف الإضطرارية التي استعرضها الأحمر في بيانه ويرصده لكم الموجز فيما يلي.

الأهلي يطلب تأجيل مباراة إنبي في كأس رابطة الأندية المصرية

وجاء نص بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

"أرسل النادي خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة يتضمن الظروف الطارئة التي ترتب ‏عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة ‏كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

وذلك التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات ‏التي أقرها «فيفا» قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وأكد النادي في ذات الخطاب على أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم.

بيان الأهلي اليوم

وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية بأسرها في ‏مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر؛ نظرًا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم".

الجدير بالذكر، أن فريق الأهلـي بقيادة مدربه مارسيل كولر، تعادل مع أورلاندو بايرتس، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت، بثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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