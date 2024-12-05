ترتيب مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. الانطلاقة ضد إنتر ميامي

تتساءل جماهير كرة القدم في الوطن العربي والعالم أجمع، عن ترتيب مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وهذا ما يرصده لكم الموجز فيما يلي.

يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضمن 32 ناديًا، من مختلف القارات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، على تواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

وتقرر أن تكون انطلاقة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، ضد إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية.

ترتيب مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاء ترتيب مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية على النحو التالي:

الأهلي ضد انتر ميامي / افتتاحية البطولة يوم 15 يونيو

الأهلي ضد بالميراس البرازيلي

الأهلي ضد بورتو البرتغالي.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 كالآتي..

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامينجو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج.

مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي

افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025 والأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي، في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي، يوم الأحد 15 يونيو 2025.

نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025

يتم تقسيم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق.

يتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16

ستكون هناك 4 مجموعات بكل منها فريقان من أوروبا، بينما المجموعات الأربع الأخرى في كل منها فريق أوروبي واحد وأي اتحاد قاري آخر سيوجد به فريق واحد بكل مجموعة.

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