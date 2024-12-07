أوكلاند سيتي لـ الموجز: الأهلي متعطش دائمًا للنجاح ولم نرغب في مواجهته بالمونديال

علق الإنجليزي جوردن واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في حوار خاص لموقع الموجز، عن رغبة فريقه في مواجهة الأهلي المصري ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتنافس نادي أوكلاند سيتي ونظيره الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي يشارك بها 32 ناديًا بنظامها الجديد في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت قرعة كأس العالم للأندية 2025، على وقوع أوكلاند سيتي في المجموعة الثالثة، بجانب كل من، بايرن ميونخ - - بوكا جونيورز - بنفيكا.

وأجرى موقع الموجز حديث خاص مع مسؤولي أوكلاند سيتي، لمعرفة تعليق النادي النيوزيلندي على قرعة المونديال، وهل رغب في مواجهة الأهلي المصري مرة أخرى ضمن مجموعات كأس العالم للأندية 2025؟

أوكلاند سيتي لـ الموجز: لم نفكر في مواجهة الأهلي العظيم

وقال جوردن واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي عن هذا الأمر: “كنا مرتاحين للغاية بشأن القرعة، لذلك لم تكن هناك قائمة أمنيات سرية أو عملية خلف الستار فيما يتعلق بالقرعة”.

وأضاف: “ لقد تحقق طموحنا عندما تأهلنا، استغرق هذا الأمر 200 مباراة على مدار أربع سنوات والكثير من التضحيات للحصول على هذه المكافأة، لذلك لم نفكر في مواجهة الأهلي في المونديال على وجه التحديد، كنا على يقين من أنهم كانوا يبحثون أيضًا عن تفضيل”.

وواصل: “الشيء الوحيد الذي نعرفه ونفهمه عن الأهلي هو تاريخه العظيم، وتعطشه الذي لا ينتهي للنجاح، ولذلك أتمنى لهم ولجميع مشجعيهم كأس العالم للأندية FIFA ممتعة للغاية”.

واختتم متحدث أوكلاند سيتي حديثه الشيق قائلًا: " وأعتقد أنه إذا تمكن الأهلي من الذهاب بعيدًا في البطولة، سيكون الأمر جيدًا له، ولكرة القدم المصرية، وجيدًا لكرة القدم الإفريقية، وربما جيدًا أيضًا لكرة القدم في أماكن مثل الكونكاكاف وأوقيانوسيا وآسيا.

جوردن واتسون المتحدث الرسمي لنادي أوكلاند سيتي

تاريخ مواجهات الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد التقى مع أوكلاند سيتي مرتين من قبل، الأولى عام 2006 في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت باليابان، ونجح الأحمر حينها بقيادة مانويل جوزيه في تحقيق الفوز على النيوزيلاندي بثنائية نظيفة.

أما الثانية فكانت في فبراير 2023 ببطولة كأس القارات، وانتصر الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من، حسين الشحات، محمد شريف، بيرسي تاو.

الجدير بالذكر، أن الأهلي وقع في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تضم بجواره كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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