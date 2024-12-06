يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025، وتبحث عن القنوات الناقلة لها.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بفوز كبير على منافسه أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب " القاهرة الدولي".

ويخوض فريق الأهلي مباراته القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد أورلاندو بايرتس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

علمًا بأن فريق الأهلي وقع في مجموعة قوية بدوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية، التي تضم بجانبه كل من، أورلاندو بايرتس، شباب بلوزداد، ستاد أبيدجان.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر من عام 2024.

ويطلق الحكم صافرة هذه المواجهة الإفريقية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والتي يستضيفها ملعب أورلاندو.

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

وتعد شبكة بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو كالآتي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس،

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

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