كولر يستقر على تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع منافسه أورلاندو بايرتس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بموسم 2024-2025.

ووقع الأهلي مع أولاندو بايرتس، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم بجوارهما كل من، شباب بلوزداد، ستاد أبيدجان.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على أولاندو بايرتس، في اللقاء الثاني لهما بدور مجموعات دوري الأبطال، الذي تقرر إقامته على ملعب الأخير.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس القادمة، مساء يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وعند الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويجهز السويسري مارسيل كولر، أسحلته جيدًا، باحثًا عن الفوز في هذا اللقاء الإفريقي، من أجل مواصلة المنافسة بقوة نحو اللقب الأغلى.

ويبدو أن كولر سيستعين بـ إمام عاشور ووسام أبو علي في تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس المرتقبة، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس كالآتي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وكوكا.

في خط الهجوم: حسين الشحات، وكهربا «وسام أبو علي»، وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كالآتي..

الأهلي / 3 نقاط

أورلاند بايرتس / 3 نقاط.

شباب بلوزداد / بدون نقاط

ستاد أبيدجان / بدون رصيد.

الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي قد بدأ مشواره في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ستاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب " القاهرة الدولي"، وفي المقابل انتصر أولاند بايرتس على شباب بلوزداد بنفس الجولة.

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