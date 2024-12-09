موعد مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو موعد مباراة ليفربول وجيرونا المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع جيرونا الإسباني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول وجيرونا والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع لهما في دوري الأبطال.

موعد مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وجيرونا في سادس جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري.

ويطلق الحكم صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتبدأ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

شكيل ليفربول المتوقع ضد جيرونا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد جيرونا على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل جيرونا المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: دافيد لوبيز، لاديسلاف كرييتشي، دالي بليند.

الوسط: أرنو مارتينيز، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، إيفان مارتن، ميجيل جوتيريز.

الهجوم: بريان جيل، بويان ميوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا

وتنقل أحداث مباراة ليفربول وجيرونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

ويأتي ترددد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

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