مواجهات نارية بالجولة السادسة لـ دوري أبطال أوروبا

عشاق الساحرة المستديرة يترقبون مواجهات الكبار بـ دوري أبطال أوروبا للحصول علي جرعة من المتعة والإثارة وتشهد مباريات الجولة السادسة للبطولة عدد من المواجهات النارية المنتظرة.

وتجري منافسات الجولة السادسة خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري وتشهد مواجهات قوية تجمع ليفربول ضد جيرونا و بوروسيا دورتموند ضد برشلونة و يوفنتوس ضد مانشستر سيتي وأرسنال ضد موناكو.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا

يأتي جدول مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا كما يلي..

مواجهات الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري..

كلوب بروج - سبورتنج لشبونة

شاختار - بايرن ميونخ

ريد بول سالزبورج - باريس سان جيرمان

ستاد بريست - أيندهوفن

دينامو زغرب - سلتيك

جيرونا - ليفربول

لايبزيج - أستون فيلا

باير ليفركوزن - إنتر

أتالانتا - ريال مدريد

مواجهات الأربعاء11 ديسمبر الجاري..

يوفنتوس - مانشستر سيتي

بنفيكا - بولونيا

آرسنال - موناكو

أتلتيكو مدريد - سلوفان براتيسلافا

ليل - شتورم جراتس

بوروسيا دورتموند - برشلونة

ميلان - النجم الأحمر

فينورد - سبارتا براج

شتوتجارت - يونج بويز

ليفربول

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة ويأتي كما يلي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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