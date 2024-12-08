بخور محمد صلاح يثير التكهنات حول مستقبله عن ليفربول

مصير محمد صلاح ومستقبله مع فريقه ليفربول هو الشغل الشاغل لجماهير الريدز حول العالم خاصة بعد تألقه الاستثنائي هذا الموسم وتصدره ترتيب هدافي البريميرليج ونجاحه في قيادة الفريق لصدارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقد أشعل محمد صلاح التكهنات حول مستقبله مع ليفربول بعد نشره فيديو عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، يظهر فيه وهو يضع البخور على منضدة، مما أثار العديد من التفسيرات بين متابعيه، واعتبر البعض تلك إشارة إلي قرب الإعلان عن تجديد عقده مع الريدز.

تطور مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

يرصد الموجز، تطور مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول حيث أشارات تقارير الصحافة الإنجليزية إلى توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع محمد صلاح، لتجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وأنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك وسط مطالبات جماهير الريدز لإدارة النادي بضرورة التجديد لمحمد صلاح.

شروط محمد صلاح للتجديد مع ليفربول

اشترط محمد صلاح الحصول علي راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني، للتجديد مع ليفربول و يتقاضى اللاعب حاليا حاليًا أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويدرس ليفربول تجديد عقد محمد صلاح لمدة عام واحد لتقليل المخاطر المرتبطة بتجديد عقد اللاعب على المدى الطويل والتخوف من تراجع مستواه بسبب عامل تقدم العمر.

محمد صلاح

محمد صلاح يقود ليفربول ضد جيرونا بدوري الأبطال

يقود محمد صلاح فريقه ليفربول في مواجهة قوية أمام جيرونا الإسباني، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لمواصلة رحلة انتصاراته في البطولة هذا الموسم وتحقيق الفوز السادس علي التوالي علي حساب نظيره جيرونا الإسباني الذي يعاني خلال هذه البطولة حيث يحتل المركز الـ 30 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط ويقترب من وداع البطولة.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

تنطلق مباراة فريق ليفربول ضد نظيره جيرونا في تمام الساعة 7:45 مساء الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا

تستطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد جيرونا بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

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