عزيز بنيج يكشف لـ الموجز فرص تأهل العرب في مونديال الأندية وتميمة الحظ

كشف عزيز بنيج أسطورة الكرة المغربية، في تصريحات خاصة لموقع الموجز، عن فرص تأهل العرب إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2025.

وتشارك 5 أندية عربية في كأس العالم للأندية 2025، وهي: الأهلي المصري، والوداد المغربي، والترجي التونسي والهلال السعودي، والعين الإماراتي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، على تواجد الأندية العربية في مجموعات قوية للغاية، مما جعلت المنافسة أقوى وفرص تأهلهم إلى النهائيات صعبة وتحتاج إلى جهد كبير.

واستعرض عزيز بنيج في حوار الخاص مع موقع وجريدة الموجز، أسباب وفرص تأهل الأندية العربية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

عزيز بنيج لـ الموجز: الأهلي قادر على الصعود وهذه فرص تأهل العرب في المونديال

وقال بنيج: “قبل أن نتحدث بشأن المرشحين للتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية، من العرب، فلابد أن نأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أولًا وهي، التوقيت والزمان والترفية التي تندرج تحت عدة أسئلة وهي ”هل الفريق في الفورمة، هل استعد جيدًا وقام ببعض التدعيمات؟، وهل هناك إصابات؟ لأن كل ذلك يؤثر في نتائج المباريات".

وأضاف: “بعد ذلك، يمكن أن نقول أن الأهلي المصري لديه فرص كبيرة في التأهل وقادر على فعل ذلك، ولكن هذا لا يمنع بأن منافساته ستكون قوية للغاية أيضًا، فإذا كان الفريق جاهزًا لهذه المواجهات، فهو المرشح الأبرز للصعود”.

عزيز بنيج - كأس العالم للأندية

وتابع بنيج: “أما عن الوداد والترجي، فننتظر منهم الإنجاز في المباراة الأولى وبعد ذلك نحدد مسارهما، لأن أول مواجهة هي ما ستحدد طريقهم في المونديال فيما بعد، فتحقيق نتيجة جيدة بها، ستجعل المنافس يهاب الفريق”.

وواصل:" على الوداد ألا يهزم أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس، والعين أيضًا بطل آسيا، موضحًا أن الفريق الإماراتي تلقى هزيمة أمام الأهلي في كأس إنتر كونتيننتال، ولذلك فستكون مواجهته مع الوداد صعبة للغاية، لانه لا يسمح بهزيمة متتالية من فريق عربي".

وأكد: “ أن العين ليس بفرمة الموسم الماضي ولكن يوجد وقت كبير لكل فريق لتجهز فريقه ودعمه جيدا لمواجهات المونديال، وأتمنى أن نهاية موسم الأندية الأوروبية واستنذاف طاقتهم، يكون لصالح الفرق العربية”.

عزيز بنيج يكشف عن تميمة حظ الأندية العربية في المونديال

وعن مواجهة الأهلي والوداد في صدام جديد قال عزيز بنزيج: “المنافسة بينهم في الأوان الأخيرة باتت أزلية، ولكن من الجيد عدم تواجه أي عربي مع الآخر في دور المجموعات، واستكمل مازحًا ” ولكن أنتظر مباراة الأهلي والوداد في ربع النهائي".

وأتم الأسطورة المغربية حديثه الشيق مؤكدًا: “ أن تميمة حظ الأندية العربية، هي الجمهور، فجمهور العرب عامل قوي لا يستهان به”، وفي النهاية الأهلي هو العربي الأبرز المرشح للتأهل في المونديال".

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