قائمة ريال مدريد| عودة فينيسيوس بعد غياب ومفاجأة المغربي لخديم ضد أتالانتا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، قائمة الفريق الملكي، لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره أتالانتا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب أتليتي أزوري، في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وأتالانتا

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة كتيبة المدرب جيان بييرو جاسبريني، بعد الانتصار على جيرونا في إقليم كتالونيا، مساء السبت، بثلاثية دون رد، في الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة فريق ريال مدريد ضد أتالانتا اللإيطالي، عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد غيابه لمدة طويلة بسبب الإصابة.

وجاء في قائمة الفريق الميرنجي، المغربي الشاب يوسف لخديم، الظهير الأيسر، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، ودخل اللاعب القائمة، بعد إصابة الفرنسي فيرلان ميندي.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد، في الوقت الراهن، إدير ميليتاو، ديفيد ألابا، داني كارفاخال، فيرلان ميندي، وإدواردو كامافينجا، الذي اكتفى بتدريبات فردية في الصباح على غرار النمساوي ديفيد ألابا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

وتضم قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا الإيطالي، 22 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- يوسف- راؤول أسينسيو- دافيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- أردا جولر- داني سيبايوس- تشيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- إندريك فيليبي- إبراهيم دياز.

ترتيب ريال مدريد وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا

يتواجد ريال مدريد، في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بـ المركز الـ 24، برصيد 6 نقاط، من 5 مباريات بواقع انتصارين و ثلاث هزائم، بينما يدخل أتالانتا المباراة وهو في المركز الـ5 برصيد 11 نقطة من 5 مباريات بواقع ثلاث انتصارات وتعادلين.

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