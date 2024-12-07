ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وتأجيل مباراة ليفربول

باتت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، أكثر إثارة بعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وتأجيل مباراة ليفربول اليوم.

وتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع غريمه كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الجارية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، ليواصل السماوي تعثره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحصل على نقطة واحدة فقط.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع منافسه إيفرتون مساء اليوم أيضًا بنفس الجولة، لكن تم تأجيل هذه المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لما ذكرنا، فإن فريق ليفربول مازال متربعًا على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والذي جاء على هذا النحو..

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 28 نقطة.

3. آرسنال، 28 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. أستون فيلا، 25 نقطة.

6. برينتفورد، 23 نقطة.

7. برايتون، 23 نقطة.

8. فولهام، 22 نقطة.

9. نوتينجهام، 22 نقطة.

10. بورنموث، 21 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16.كريستال بالاس، 13 نقطة.

17. ليستر سيتي، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

مانشستر سيتي - ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند اليوم كالآتي..

محمد صلاح، ليفربول 13 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 13 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

بريان مبويمو، برينتفورد، 9 أهداف.

كول بالمر، تشيلسي، 9 أهداف.

يوان ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

نيكولاس جاكسون، تشيلسي 8 أهداف.

ماثيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 7 أهداف.

ليام ديلاب، إيبسويتش تاون، 7 أهداف.

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