تطورات جديدة بشأن مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول.. مفاجأة

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بخصوص مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحق للدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من شهر يناير المقبل دون العودة لناديه.

وارتبط اسم محمد صلاح مؤخرًا بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية بالإضافة لاهتمام بعض الأندية الكبرى بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

محمد صلاح يقترب من تمديد عقده مع ليفربول

ووفقًا لما ذكره بول ميرسون، محلل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قد كشف تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقعه محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة القادمة

وأكد ميرسون أن محمد صلاح، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، سيوقع عقدًا لمدة موسمين حتى يونيو 2027، مع خيار للتمديد لموسم إضافي، وسيحافظ على نفس راتبه الأسبوعي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني.

محمد صلاح- ليفربول

ويستمر محمد صلاح في تقديم أداء مذهل مع ليفربول هذا الموسم، سواء على الصعيدين المحلي والأوروبي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا، متقدمًا بفارق هدف عن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الوصيف.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 35 نقطة، متقدمًا بفارق 7 نقاط عن تشيلسي، الوصيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025



ويعرض " الموجز " جدول ترتيب البريميرليج حتى الأن..

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



1 محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

2 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

3 كول بالمر، تشيلسي، 9 أهداف.

4 كريس وود، نوتينجهام فورست، 9 أهداف.

5 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 8 أهداف.



6 بريان مبيمومو، برينتفورد، 8 أهداف.

7 يوان ويسا، برينتفورد، 8 أهداف.

8 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

9 أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.

10 داني ويلبيك، برايتون، 6 أهداف.

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