رقم قياسي جديد منتظر لـ محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

يترقب الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول إنجازًا جديدًا مع الريدز بعد تألقه هذا الموسم داخل ملعب "أنفيلد".

كشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح، اللاعب في فريق ليفربول الإنجليزي، يسعى لتحطيم رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في مباراة مع نيوكاسل يونايتد التي انتهت بالتعادل 3-3.

وسجل محمد صلاح هدفين في هذه المباراة وأصبح على بُعد أمتار قليلة من تحقيق رقم تاريخي بقميص الريدز خلال المواجهات المقبلة في الدوري الإنجليزي.

تصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب الريدز بعد تسجيل هدفين في المباراة التي جمعت نيوكاسل يونايتد وليفربول، ، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم جديد لـ محمد صلاح منتظر في الدوري الإنجليزي

أشارت صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن محمد صلاح بات بحاجة للتسجيل في الأربع مباريات القادمة لفريقه ليعادل رقم اللاعب جيمي فاردي، الذي سجل في 11 مباراة متتالية في عام 2015.

يتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف عن إيرلينج هالاند الذي يحتل المركز الثاني.

محمد صلاح- ليفربول

بالإضافة إلى تسجيله للأهداف خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد ، قام محمد صلاح بصناعة هدف لزميله كيرتس جونز في ذات المباراة.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، يليه تشيلسي وأرسنال، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز العاشر في الجدول برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الأن بعد فوز ليفربول ضد نيوكاسل كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- أستون فيلا 22 نقطة

8- توتنهام 20 نقطة

9- برينتفورد 20 نقطة

10- نيوكاسل 20 نقطة

11- مانشستر يونايتد 19 نقطة

12- فولهام 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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