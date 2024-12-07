سر تأجيل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي " البريميرليج" تأجيل مواجهة نادي ليفربول ونظيره إيفرتون في إطار منافسات بطولة المسابقة الإنجليزي موسم 2024/2025.

وكان من المفترض أن تقام مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح أمام إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت "القاهرة".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق عن تولي الحكم الدولي، مايكل أوليفر إدارة مباراة ليفربول أمام إيفرتون بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

الطقس يؤجل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ووفقًا لبيان نادي إيفرتون الرسني على منصة "X" فإن المباراة قد تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت شبكة " ليفربول إيكو" في وقت سابق أن الطقس غير مستقر وأنه من المتوقع أن تضرب العاصفة "داراج" بريطانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ليفربول وإيفرتون

وأفادت إلى تحذيرات بشأن مدينة "ليفربول" حيث وضعتها باللون الأصفر بسبب قوة الرياح المتوقعة في الساعات القادمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب البريميرليج حتى الأن..

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

2 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

3 كول بالمر، تشيلسي، 9 أهداف.

4 كريس وود، نوتينجهام فورست، 9 أهداف.

5 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 8 أهداف.



6 بريان مبيمومو، برينتفورد، 8 أهداف.

7 يوان ويسا، برينتفورد، 8 أهداف.

8 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

9 أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.

10 داني ويلبيك، برايتون، 6 أهداف.

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