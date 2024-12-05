مواجهات نارية لفريق ليفربول تحسم مصير البريميرليج

فريق ليفربول الإنجليزي، يقدم حتي الأن موسم تاريخي حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وكذلك جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وتنتظر الفريق مواجهات قوية خلال الفترة القادمة بالبريميرليج ودوري الأبطال .

ويعاني فريق ليفربول، من نقص حاد في عناصر الخط الخلفي خلال هذه الفترة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، ويحول أرني سلوت، التغلب علي هذه المشكلة بحلول غير تقليدية علي صعيد توظيف اللاعبين.

مواجهات مصيرية تنتظر ليفربول حتي نهاية ديسمبر

تنتظر فريق ليفربول عدد من المواجهات النارية حتي نهاية شهر ديسمبر وتحسم نتائج هذه المباريات شكل المنافسة علي بطولة الدوري الإنجليزي وإذا ما كان الفارق سيتسع بين ليفربول ومنافسيه أم تشتعل المنافسة بشكل أكبر.

وتأتي مواعيد تلك المباريات كما يلي..

ليفربول ضد إيفرتون - 2:30 مساء -7 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد جيرونا - 7:45 مساء - 10 ديسمبر - دوري الأبطال

ليفربول ضد فولهام - 5 مساء - 14 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 10 مساء -18 ديسمبر - كابيتال وان

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 - 22 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليستر سيتي - 10 مساء - 26 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 7:15 مساء -29 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

نادي ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات ليفربول القادمة ويأتي كالأتي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- أستون فيلا 22 نقطة

8- توتنهام 20 نقطة

9- برينتفورد 20 نقطة

10- نيوكاسل 20 نقطة

11- مانشستر يونايتد 19 نقطة

12- فولهام 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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