المجموعة الأولى| الأهلي في تحدي قوي أمام ميسي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

أعلنت نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة فعالياتها حاليًا في مدينة ميامي الأمريكية، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة مونديال الأندية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ممثلًا عن القارة الأفريقية، بجانب الوداد المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي.

كأس العالم للأندية

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

يأتي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، وهي كالتالي:

بالميراس البرازيلي. بورتو البرتغالي. الأهلي المصري. إنتر ميامي الأميركي.

الأهلي ثاني أكثر مشاركة في مونديال الأندية

أوكلاند سيتي النيوزيلندي 9 مرات (2006- 2009-2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016-2017).

الأهلي 7 مرات (2005-2006-2008-2012-2013-2020-2021).

ريال مدريد الإسباني 5 مرات (2000-2014- 2016- 2017-2018).

برشلونة الإسباني 4 مرات (2006-2009-2011-2015).

باتشوكا المكسيكي 4 مرات (2007- 2008 -2010 -2017).

ملاعب كأس العالم للأندية 2025

مرسيدس - بنز: أتلانتا (جورجيا)

تي كيو إل: سينسيناتي (أوهايو)

بنك أوف أميركا: شارلوت (كارولينا الشمالية)

روز بول: باسادينا (كاليفورنيا)

هارد روك: ميامي (فلوريدا)

غيوديس بارك: ناشفيل (تينيسي)

ميتلايف: إيست روثرفورد (نيو جيرزي)

كامبينغ وورلد: أورلاندو (فلوريدا)

إنتر آند كو: أورلاندو (فلوريدا)

لينكولن فايننشال: فيلادلفيا (بنسيلفانيا)

لومين: سياتل (واشنطن) أودي: واشنطن

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية

يحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة، على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة.

هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

حامل لقب البطولة سيحصل على 100 مليون دولار.

وتسعى الفيفا لتحقيق عائدات تصل إلى 2 مليار دولار من البطولة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركتين رئيسيتين، مع توقعات بالإعلان عن شراكات إضافية قريبًا مع شركات أخرى.

نظام كأس العالم للأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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